Kombination: Riiber gewann Sprungbewerb in Ruka

Der norwegische Seriensieger Jarl Magnus Riiber hat am Samstag das Springen in Ruka gewonnen und damit die Chance, gleich mit einem Doppelsieg in die Weltcupsaison zu starten. Riiber landete bei 141 Metern und geht 14 Sekunden vor Akito Watabe (JPN) um 16.00 Uhr in die 10-km-Loipe. Franz-Josef Rehrl ist nach einem 137,5-m-Satz als Fünfter bester Österreicher (+ 49 Sek.), Johannes Lamparter war Siebenter (133 m/+ 1:04 Min.).