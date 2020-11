Lkw-Anhänger im Tauerntunnel in Brand geraten

Im Tauerntunnel auf der A10 Richtungsfahrbahn Salzburg hat am Samstag kurz vor 6.00 Uhr früh ein Lkw-Anhänger zu brennen begonnen. Wie die ASFINAG mitteilte, reagierte der Lenker schnell, manövrierte das Fahrzeug in eine Pannenbucht und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab. Zunächst versuchte er noch selbst, den Brand zu löschen, verließ dann aber rechtzeitig den Tunnel, ebenso wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde demnach niemand.

Innnerhalb weniger Minuten war die Feuerwehr an Ort und Stelle und brachte den Brand unter Kontrolle. Sie musste die Ladung - es war Desinfektionsmittel - mit einem Radlader in kleinere Einheiten zerteilen, um immer wieder auftretende Glutnester zu löschen. „Der Lenker hat sehr gut reagiert“, lobte ASFINAG-Sprecher Walter Mocnik den Lkw-Fahrer gegenüber der APA.

Nach dem Brand dürfte die Sperre des Tauerntunnels in Fahrtrichtung Salzburg voraussichtlich den ganzen Tag dauern, teilte die ASFINAG am Samstagvormittag mit. In Richtung Villach wurde der Tunnel gegen 8.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.