Äthiopische Armee greift Regionalhauptstadt von Tigray an

Im Konflikt um die Region Tigray in Äthiopien haben die Streitkräfte des Landes laut eines regionalen Medienberichts die Hauptstadt von Tigray angegriffen. Mekelle „wird mit schwerer Artillerie bombardiert“, teilte der mit der bisherigen Regionalregierung der Volksbefreiungsfront (TPLF) verbundenen Fernsehsender Tigray TV am Samstag mit.

Die äthiopische Zentralregierung hatte vor mehr als drei Wochen eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die in der nördlichen Region Tigray an der Macht ist. Über die Lage vor Ort ist wenig bekannt, da Internet, Telefonverbindungen und Strom weitgehend gekappt sind. Bisher sind laut UNHCR mehr als 43.000 Menschen in das Nachbarland Sudan geflohen und Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe in Tigray. Etliche Stimmen der internationalen Gemeinschaft haben zu einer Waffenruhe ausgerufen, darunter auch jüngst das EU-Parlament.