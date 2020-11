Tauerntunnel nach Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Nach dem Brand eines Lkw-Anhängers auf der Tauernautobahn A10 ist der Tauerntunnel am Samstag in Fahrtrichtung Salzburg stundenlang gesperrt worden. Man werde den Tunnel nach Abschluss der ersten Reparaturen gegen 16.00 Uhr wieder für den Verkehr freigeben können, teilte ASFINAG-Sprecher Walter Mocnik mit. Gegen 6.00 Uhr war der mit Desinfektionsmitteln beladene Lkw-Anhänger in Brand geraten.