Papst ernannte 13 neue Kardinäle - Treffen mit Benedikt XVI.

Papst Franziskus hat am Samstag 13 Geistliche, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand erhoben. Die feierliche Zeremonie fand erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt. Die anwesenden Kardinäle und Franziskus statteten anschließend dem früheren Papst Benedikt XVI. einen Besuch ab.

Die neu ernannten Kardinäle statteten laut Kathpress am Samstagabend dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. einen Besuch ab. Wie der Vatikan mitteilte, begleitete Papst Franziskus die elf in Rom anwesenden neuen Purpurträger in das Kloster „Mater ecclesiae“ in den Vatikanischen Gärten, wo sein Vorgänger wohnt. Dort stellten sich die Neu-Kardinäle dem früheren Papst vor.