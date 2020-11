Kals: Osttirol Investment Gesellschaft will von Schultz Geld sehen

Seit mehr als zwei Jahren streiten Osttirol Invest und Schultz-Gruppe um den Preis für die OIG-Anteile an den Kalser Bergbahnen an.

Innsbruck – 2008 hat sich die mit öffentlichen Geldern gespeiste Osttirol Investment Gesellschaft (OIG) mit 6 Millionen Euro und 25 % an den Kalser Bergbahnen des Liftunternehmers Schultz beteiligt. Die OIG ist eine Tochter der Felbertauernstraße AG, die hauptsächlich Bund und Land gehört. Im Lauf der Jahre wertete die OIG ihre Beteiligung in den Büchern zur Gänze ab, was viele verwunderte. 2018 stieg die OIG aus den Bergbahnen Kals aus und gab ihren 25-%-Anteil an Schultz ab. Geld dafür hat die OIG von Schultz aber bis heute keines gesehen, obwohl laut dem Land Tirol bereits beim Einstieg 2008 für ein solches Szenario per Notariatsakt „ein Abtretungspreis im Detail“ festgehalten wurde.