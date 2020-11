Stromschlag tötet zwei Menschen in Schleswig-Holstein

Zwei Personen sind in Schleswig-Holstein im Bahnhof von Itzehoe auf einen Waggon geklettert und von einem Stromschlag getötet worden. Eine weitere Person sei mit Verbrennungen an der Hand leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der deutschen Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Die Gruppe war demnach am Samstagabend auf den im Bahnhof abgestellten Kesselwagen geklettert. Der Strom war daraufhin von der Oberleitung auf sie übergesprungen.