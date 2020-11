Der besondere TT-Adventkalender: Geschichten als Balsam für die Seele

Innsbruck – „Nichts auf der Welt ist mächtiger als eine gute Geschichte. Nichts kann sie aufhalten, kein Feind kann sie besiegen.“ Wie wahr dieses Zitat aus der TV-Erfolgsserie „Game of Thrones“ ist, hat in den vergangenen fünf Jahren auch der ganz spezielle Adventkalender bewiesen, den die Tiroler Tageszeitung gemeinsam mit der Caritas Tirol für die Vorweihnachtszeit zusammengestellt hat. Ein Adventkalender, bei dem sich hinter jedem der 24 Türchen eine gute Geschichte befindet. Es sind Geschichten zum Wohlfühlen, aber auch solche, die zum Nachdenken anregen können. Ihr Ziel ist es dabei immer, die Leserin und den Leser mitzunehmen und die negativen Meldungen des Tages wenigstens für eine kurze Zeit auszuklammern.

Es war im Jahr 2015, als diese Meldungen sich ganz besonders häuften: Am Höhepunkt der Flüchtlingskrise verging kein Tag, an dem nicht von gekenterten Booten, Toten im Mittelmeer und Leid und Elend in den Flüchtlingslagern berichtet werden musste. Damals wurde die Idee geboren, diesen negativen Nachrichten ganz bewusst positive Geschichten entgegenzusetzen. Wie zum Beispiel den Bericht von einem neunjährigen Mädchen aus Fulpmes, das sich dazu entschieden hatte, seine langen Haare abzuschneiden, damit ein krebskrankes Kind eine Echthaarperücke bekommt. Oder die Erzählung von einer Sammelaktion im Betriebskindergarten von Caritas und Land Tirol, bei dem die Kinder sich sogar von ihren Lieblingsstofftieren trennten, um damit Flüchtlingskindern eine Freude zu machen.