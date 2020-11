Türkei: Tötung von iranischem Atomwissenschafter war Mord

Die Türkei hat den tödlichen Angriff auf einen iranischen Atomwissenschafter als „abscheulichen Mord“ verurteilt. Man hoffe, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen würden und appelliere an alle Parteien, mit gesundem Menschenverstand und Maß zu handeln und Unternehmungen zu vermeiden, die zu einer Eskalation in der Region führten, teilte das Außenministerium in Ankara am späten Samstagabend mit.