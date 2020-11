Mindestens 25 Soldaten bei Anschlag in Afghanistan getötet

Bei einem Anschlag in der afghanischen Provinz Ghazni sind mindestens 25 Soldaten getötet worden. Viele weitere Sicherheitskräfte seien bei dem Angriff verwundet worden, sagten Provinzräte am Sonntag. Demnach ist ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Militärstützpunkt eingedrungen und dort detoniert. Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke.