Frau starb bei Bergtour auf den Großen Pyhrgas

Bei einer Bergtour auf den Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn im Bezirk Kirchdorf ist am Samstag eine 31-Jährige aus Niederösterreich tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem 30-jährigen Freund und ihrem 25-jährigen Schwager gegen 8.15 Uhr zu der Wanderung aufgebrochen. Sie dürfte wegen der eisigen Verhältnisse knapp unterhalb des Gipfels den Halt verloren haben und stürzte in die Tiefe. Die Einsatzkräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.