Kombi-Springen in Ruka abgesagt - Lamparter als 3. in Loipe

Das Springen beim dritten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka ist am Sonntag wegen Windes abgesagt worden. Es kommt dadurch der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag in die Wertung. Der Tiroler Johannes Lamparter geht demnach um 14.55 Uhr als Dritter in den entscheidenden 10-km-Lauf. Sein Rückstand auf den führenden Deutschen Manuel Faißt beträgt 26 Sekunden. Acht Sekunden vor Lamparter liegt der Norweger Jens Luraas Oftebro auf Rang zwei.