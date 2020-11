Papst zelebrierte Messe mit elf neuen Kardinälen

Papst Franziskus hat am Sonntag eine Messe mit elf der 13 neuen Kardinäle zelebriert, die er bei einem Konsistorium am Samstag ernannt hatte. Das katholische Kirchenoberhaupt segnete bei dieser Gelegenheit die Pallien der Erzbischöfe, die er im zurückliegenden Jahr auf ihre Bischofsstühle berief. Zu Beginn der knapp zweistündigen Zeremonie unter strengen Corona-Auflagen segnete der Papst die Pallien, die zuvor in einer Nische direkt am Petrusgrab aufbewahrt worden waren.

Die Zeremonie im Petersdom stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Üblicherweise reisen alle Kardinäle an, um die neuen Würdenträger in ihren Reihen zu begrüßen. Am Samstag waren aber nur 40 von ihnen anwesend, und auch zwei der neuen Kardinäle konnten nicht anreisen und waren per Livestream zugeschaltet: Jose Fuerte Advincula, der Erzbischof von Capiz auf den Philippinen, und der Bischofsvikar von Brunei, Cornelius Sim. Ein päpstlicher Gesandter soll ihnen ihr Kardinalsbirett, den Ring und die Urkunde später in ihrem Heimatland überreichen. Die anderen neuen Kardinäle stammen aus Italien, Chile, Mexiko und Malta.