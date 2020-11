Rekordmonat geht zu Ende: November 2020 war sonnig und zu warm

Verglichen mit dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 liegt dieser November also zwei Grad über dem Schnitt und reiht sich damit in die Top 10 der wärmsten Novembermonate seit Messbeginn ein. Der anhaltende Hochdruckeinfluss hielt auch die meisten wetteraktiven Fronten vom Alpenraum fern, Mittelmeertiefs blieben ebenso Mangelware. Damit war der November heuer auch viel zu trocken und landet auf Platz zwei der trockensten November der vergangenen 60 Jahre. Lediglich 2011 bilanzierte der November österreichweit noch deutlich trockener. Besonders markant sind die Abweichungen in den Alpen: Zwischen der Silvretta im Westen und dem Wechsel im Osten belaufen sich die Defizite auf 90 bis 95 %. Prutz und Döllach (Kärnten) beispielsweise schrammten nur haarscharf an einem Totalausfall in puncto Niederschlag vorbei, rund ein Liter pro m² wurde hier gemessen.