Innsbruck, Stinatz – Gruppeninspektor Sifkovits, genannt Schiffi, ist ein rechter Zausel, eine Art zerstreuter Professor im Dienst der burgenländischen Kriminalpolizei, mit liebenswürdigen Marotten und klapprigem Auto. Er verfügt über viel Tagesfreizeit, ist doch seine Frau, eine Ärztin ohne Grenzen, oft in Afrika unterwegs. Und so kümmert sich Schiffi auch um vermeintlich gelöste Fälle. An den Gärgasunfall eines Uhudler-Winzers in Stinatz glaubt er jedenfalls nicht. Und er soll Recht behalten – von wegen Unfall. Der verblichene Winzer hatte gewaltig viel Dreck am Stecken.