Gasexplosion - Kärntner Wochenendhaus zerstört

Bei einer Gasexplosion in seinem Wochenendhaus in Bad Bleiberg-Nötsch (Bezirk Villach-Land) ist am Sonntag ein 47-jähriger Villacher schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Gasflasche gewechselt, dabei kam es zur Explosion. Das in Holzbauweise errichtete Wochenendhaus wurde bei der Detonation völlig zerstört.