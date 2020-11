Nach 0:1 bei Sturm warten auf die WSG Tirol die „Euro-Fighter“ WAC und Rapid

Zurück in die Gegenwart, dreieinhalb Jahre später ist Gugganig nach dem bitteren 0:1 gegen Sturm Graz der einzige WSG-Akteur, der inklusive der zwei Cup-Runden, alle 990 Minuten am Feld gestanden war. „Der Guggi hat mein volles Vertrauen. Ich hab’ immer betont, was er für ein guter Spieler ist. Vielleicht hat ihm auch einfach der richtige Partner gefehlt.“ Den scheint der Kärntner in Raffael Behounek („Es taugt mir, neben ihm zu spielen, der Raphi scheißt sich nichts“, so Gugganig) gefunden zu haben, außerdem habe er körperlich viel an sich gearbeitet. „Mein Cousin Mario (spielt beim Klagenfurter AC in der Kärntner Liga, Anm.) hat einen kleinen Kraftraum, da haben wir in der Corona-Pause extrem viel gemacht.“ Auch davon profitiere der Bruder von Osnabrück-Legionär Lukas nun. Sowie vom Vertrauen seines Trainers: „Darüber bin ich froh, aber wir haben in den letzten drei Spielen auch nur ein Gegentor bekommen, viel Grund zum Wechseln gab es also nicht“, meinte der 23-Jährige mit einem Augenzwinkern.