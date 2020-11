Raab fordert von EU Pragmatismus für Post-Brexit-Handelspakt

In der Endphase der Gespräche über einen Handelsvertrag nach dem Brexit hat der britische Außenminister Dominic Raab die EU zu Zugeständnissen aufgerufen. Die Staatengemeinschaft müsse bei den besonders umstrittenen Regeln für die Fischerei akzeptieren, dass diese für die Briten „eine Sache des Prinzips“ sei, sagte Raab am Sonntag in Sky News. Die Gespräche gehen Raab zufolge nun „in die letzte Woche oder so“. Die Zeit drängt, da ein Pakt noch ratifiziert werden müsste.

„Wenn sie [die EU] Pragmatismus, guten Willen und Vertrauen zeigen, wie es in den letzten Runden der Gespräche der Fall war - und wir haben auch unsere Flexibilität gezeigt -, dann denke ich, dass ein Deal zustande kommen kann“, sagte Raab. Nach einer vorsorglichen Corona-Quarantäne hatte der EU-Unterhändler Michel Barnier am Samstag die Verhandlungen mit Großbritannien in London persönlich wieder aufgenommen. Auf britischer Seite leitet Chefunterhändler David Frost die Runde. Während Barniers einwöchiger Selbstisolation waren die Gespräche per Video gelaufen.