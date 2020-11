Start der Massentests in Wien am 4. Dezember

Die Aufbauarbeiten für die Corona-Massentests in Wien sind voll angelaufen. In der Stadthalle, der Marxhalle sowie in der Messe Wien werden rund 300 Testlinien errichtet. Der Start erfolgt am 4. Dezember - also zwei Tage später als ursprünglich geplant. Die Anmeldung dafür ist ab 2. Dezember möglich. Das gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Sonntag bei einem Medientermin in der Messe bekannt.