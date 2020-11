Selbst-Schutz: Schutzausrüstung für Massentest vom Land gestellt

Innsbruck – Die Vorbereitungen in Tirol für den Massentest am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag gehen in die entscheidende Phase. Wie berichtet, werden in den 279 Gemeinden in Summe 566 Teststationen aufzubauen und abzuwickeln sein. Infos über Anmeldung, Formulare und Ablauf dieser Tests sollten ab heute in brieflicher Form von der Post an die Bevölkerung (Personen über sechs Jahre) verteilt werden. Hierzu hat das Land rund 800.000 persönlich adressierte Schreiben verfasst. Das ist doch ein Gutteil mehr, als die Statistik des Landes mit Stichtag 31. Dezember 2019 (knapp 758.000) an Wohnbevölkerung ausweist. Die Erklärung: So wird der Brief Personen, die einen Haupt- und Nebenwohnsitz in Tirol haben, sicherheitshalber an beide Adressen geschickt.