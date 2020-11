Bahrain-Rennen nach Feuer-Startunfall gestoppt

Der Formel 1- Grand Prix von Bahrain ist nach einem schweren Unfall gleich in der Startrunde gestoppt worden. Unmittelbar nach Beginn des Rennens krachte Romain Grosjean mit seinem Haas bei über 200 km/h in die Streckenbegrenzung. Das Auto wurde dabei in der Mitte auseinandergerissen und ging sofort in einem Feuerball auf. Laut TV-Bildern blieb der Pilot dabei aber wie durch ein Wunder unversehrt, auch sonst kam ersten Meldungen zufolge niemand zu Schaden.