Steu/Koller holten auch Igls-Sprint, Frauen zeigten auf

Der Auftakt der Weltcup-Saison der Kunstbahn-Rodler in Igls hat am Sonntag mit einem weiteren österreichischen Doppelsieg geendet. Nach dem Triumph im „normalen“ Rennen am Samstag schlugen Thomas Steu/Lorenz Koller diesmal im Sprint zu. Ein Ausrufezeichen setzten auch die Frauen: Madeleine Egle stellte als Fünfte ihr bisheriges Topresultat ein, die 19-jährige Lisa Schulte schaffte mit Platz sechs eine persönliche Bestmarke.