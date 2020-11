Wirbel um Hafenecker nach Treffen in Gasthaus in NÖ

Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker ist laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ am Samstag nach einem Treffen in einem Gasthaus in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt worden. Die Polizei habe eine Zusammenkunft von neun Personen aufgelöst und alle Teilnehmer angezeigt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte gegenüber der APA einen derartigen Vorfall, wer beteiligt war, könne man aber nicht sagen.