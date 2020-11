Bahrain-Adventwunder nach Unfällen von Grosjean und Stroll

Der Formel-1-Grand-Prix von Bahrain hat mit einem Advent-Wunder begonnen. Gleich in der Startrunde raste Romain Grosjean mit über 200 km/h in eine Leitplanke. Der Haas des Franzosen wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in einem riesigen Feuerball auf. Wie durch ein Wunder konnte sich Grosjean selbst aus dem unter der Streckenabsicherung steckenden und lichterloh brennenden Cockpit befreien.