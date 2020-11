Erneuter Hamilton-Sieg bei „Adventwunder“ in Bahrain

Lewis Hamilton hat einen chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Bahrain gewonnen. Der siebenfache Weltmeister siegte am Sonntag in einem von zwei schweren Unfällen überschatteten Rennen vor den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Alex Albon und feierte seinen 95. GP-Sieg. Gleich in der Startrunde war Romain Grosjean in eine Leitplanke gerast. Der Haas des Franzosen wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Grosjean erlitt leichte Verletzungen.