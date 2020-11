Leverkusen nur 0:0 gegen Hertha

Der von Verletzungssorgen geplagte deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist in einem chancenarmen Spiel gegen Hertha BSC aus Berlin nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Werkself verpasste damit am Sonntag den Sprung auf Platz zwei und liegt nach der 9. Runde drei Punkte hinter Leader Bayern München zurück. TSG Hoffenheim kam in Mainz nicht über ein 1:1 hinaus.