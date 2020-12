Die gute Geschichte: Quarantäne und Sachertorte

Innsbruck – Helfen und Schokoladekuchen haben eines gemeinsam: Beides zaubert ein Lächeln in unser Gesicht. Katharina Rainer aus Innsbruck meldete sich wie unzählige weitere junge Menschen während des Lockdowns beim Caritas-Freiwilligenzentrum. Sie wollte Einkäufe für jemanden aus der Risikogruppe erledigen. Sie wurde an eine ältere Dame vermittelt. Diese Dame hatte wegen ihrer Vorerkrankungen vom Arzt ein strenges Ausgehverbot verordnet bekommen. Deshalb hat sie sich ihrerseits ans Caritas-Freiwilligenzentrum gewandt und dort um Hilfe gebeten. So wurde der Kontakt zwischen den beiden Frauen vermittelt.

Einmal in der Woche besuchte Rainer fortan die Dame an der Haustüre. Sie holte den Einkaufszettel und die Geldbörse ab und marschierte los: „Die Liste der Einkaufsgegenstände war immer lang, aber einen Punkt vergaß die Dame nie: ‚Einmal Sachertorte für Kathi‘ stand immer drauf“, so die 19-Jährige: „Wenn ich mit den Einkäufen vollgepackt zurückgekommen bin, hatte die Dame bereits ein Sackerl mit Geschenken für mich vorbereitet: Schokolade, Tee oder eingewecktes Gemüse. Und jedes Mal war auch ein selbstbelegtes Brötchen für den Heimweg, hübsch verpackt in einer Serviette mit Sternchen, dabei.“ An der Türe hat man dann kurz gescherzt, sich mit einem Luftküsschen verabschiedet und sich gegenseitig zugewinkt: „Pass auf dich auf und bleib gesund“, riefen sie sich zu. Rainer erinnert sich: „Diese ehrliche Dankbarkeit und Wertschätzung geht mir unter die Haut.“