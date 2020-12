„Adventkalender“ für Kunsthungrige in der Altstadt

Innsbruck – Die Entscheidung, ihr artdepot von einem Wiltener Stöcklgebäude in ein Ladenlokal in der Riesengasse 8 zu übersiedeln, erweise sich gerade in Zeiten des Lockdowns als goldrichtig, sagt Birgit Fraisl. Besonders weil ihre neue Galerie über zwei große Schaufenster verfügt, von denen sie eines während der kommenden vier Wochen in einen „Adventkalender“ für Kunsthungrige verwandelt. Wo es jeden Tag ein anderes Objekt zu sehen geben wird, am heutigen Tag eins einen 1994 entstandenen Siebdruck von Otto Mühl. Eine ganz und gar nicht adventlich besinnliche, barbusige „Frau mit Hut“ zeigend, die frech und in plakativem Schwarzweiß aus dem Fenster schaut.