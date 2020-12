Ein Stück mehr an Schul-Normalität im Anflug

Innsbruck, Wien – Das Bildungsministerium rund um Heinz Faßmann (VP) wüsste bereits, was auf die Schulen nach dem bisher geplanten Ende des Voll-Lockdowns am 6. Dezember so alles zukommen könnte. Könnte, weil sich Bundeskanzleramt und Gesundheitsministerium mit der Festlegung der tatsächlichen Öffnungsschritte noch mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen bis morgen Mittwoch Zeit geben.

Alle Sechs- bis 14-Jährigen (also die Volksschulen sowie die Sekundarstufe I) sollen mit 7. Dezember vom Fern- in den Normal-Präsenzunterricht wechseln. Womöglich aber unter Einhaltung verschärfter Hygienevorschriften. Ebenso an die Schulen zurückkehren sollen die Maturaklassen. Was die Sekundarstufe II betrifft (5. bis 7. Klasse), so scheint ein Schichtbetrieb, ähnlich jenem bereits vor dem Sommer, am wahrscheinlichsten. Die Richtschnur für die Schulen diesbezüglich könnt­e sein, dass in dieser Altersgruppe nie mehr als 50 Prozent gleichzeiti­g in den Klassen, respektive Schul­standorten, zugegen sein sollen. Für wie lange? Auch das soll, wie der Rest des vorläufigen Schulöffnungsplans, von den Infektions­zahlen abhängig gemacht werden.