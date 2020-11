Innsbruck – Mit 2748 positiven Testergebnissen, davon 268 in Tirol, ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich erstmals seit Wochen wieder unter die 3000er-Marke gefallen. Doch es war ein Montag, landesweit wurden nur 15.000 Tests gemeldet. Und trotz des geringeren Infektionsgeschehens in den Vergangenen Tagen gibt es noch eine andere Realität – nämlich jene in den Spitälern. Dort ist die Situation weiterhin mehr als angespannt. 3639 Covid-Erkrankte müssen stationär behandelt werden, 701 liegen auf den Intensivstationen.