Ein Bild, das es heuer so aller Voraussicht nach nicht geben wird: ein Hahnenkammrennen mit Zuschauern.

Kitzbühel — Mit oder ohne? Diese Frage stellt sich derzeit in Kitzbühel. Wird das Hahnenkammrennen im Jänner 2021 mit oder ohne Zuschauer stattfinden? Verwundert war man in Kitzbühel, dass die Tirol Werbung sehr optimistisch ist. Denn auf www.tirol.at ist zu lesen: „Zum weltbekannten Hahnenkammrennen am Kitzbüheler Hausberg vom 18. bis 24. Jänner 2021 kommen wieder Zehntausende Zuschauende aus vielen Ländern, um die besten Skifahrer der Welt anzufeuern."