Marys Heimat Ghana: Wo Schutzmasken Luxus sind

Wörgl, Accra – Aus geplanten drei Monaten wurde über ein halbes Jahr. Mary aus Ghana war im Februar zur Behandlung ihrer Verletzungen nach einem Feuerunfall zum wiederholten Mal nach Tirol gekommen. Die Operationen und Behandlungen verliefen erfolgreich, Corona machte dann aber den Rückreiseplänen einen Strich durch die Rechnung. Nach mehreren Anläufen war es Anfang September endlich so weit und die Siebenjährige konnte mit ihrer Mutter Abigail und Reisebegleiter Samuel Kye Pichler in ihr Heimatland nach Afrika zurückkehren.

Doch auch dort tobt das Virus und der ohnehin schwere Alltag in dem armen Land stellt die Menschen vor große Herausforderungen. „Viele können sich dort überhaupt keinen Mund-Nasen-Schutz leisten“, berichtet die Wörglerin Elisabeth Cerwenka, die mit ihrem Hilfsprojekt „Grenzenlos helfen“ Menschen in der Provinz Ntronang unterstützt und Mary die Behandlung in Tirol ermöglicht hat.

Kurz nachdem Mary zurück in ihrer Heimat war, erkrankte das Mädchen an Malaria. Inzwischen geht es ihr wieder gut.

Mary selbst ist nach ihrer Rückreise nicht zu ihrer Pflegefamilie in einem größeren Dorf samt besserer Infrastruktur zurückgekehrt, sondern verbrachte zunächst einige Zeit bei ihrer Familie in ihrem Heimatdorf mitten im Busch. Dort erkrankte sie an Malaria, konnte diese aber auf der Krankenstation gut auskurieren. Ihren achten Geburtstag am 12. November feierte sie mit beiden Familien. Jetzt lebt das Mädchen wieder bei seiner Pflegefamilie und hofft auf einen Schulstart im Jänner. „Wir organisieren gerade eine Nachhilfe, damit Mary das Versäumte aufholen kann“, sagt Cerwenka.