Prinz William tröstete Harry nach Fehlgeburt

London – Schicksal verbindet: Das soll auch bei den englischen Royals so sein. Durch die Fehlgeburt von Meghan im Juli im neuen US-Wohnsitz Santa Barbara in Kalifornien haben sich laut der Zeitung Mirror Prinz Harry und sein Bruder William wieder angenähert. In seiner großen Trauer soll sich Prinz Harry sofort an seinen älteren Bruder und seinen Vater Prinz Charles gewandt und um Unterstützung gebeten haben.