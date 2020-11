Wörgl – An die 3500 Unterschriften hat Tanja Naschberger mit dem gestrigen Tag für die Erhaltung des Erlebnisbades Wave im Internet auf der Plattform meinaufstehn.at gesammelt. Und es werden täglich mehr. Die Wörgler Schwimmlehrerin und Trainerin will nicht tatenlos zusehen, wie dem Erlebnisbad in finanzieller Hinsicht das Wasser abgegraben wird. Zu wichtig sei die Möglichkeit zum Schwimmenlernen und für die Freizeitgestaltung der Familien, außerdem bangen 13 Vereine um ihre Existenz, da es dann in weitem Umkreis kein wettkampftaugliches Becken mehr gäbe.