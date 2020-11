Wien, Bregenz – Peter Reinisch, Einkaufschef der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, hat gerade ein Ausschreibungsverfahren für Corona-Antigen-Tests abgeschlossen: eine Million Tests, abrufbar innerhalb eines Jahres. Die Preise reichen von 3,50 Euro pro Stück bis acht Euro, jeweils netto. Wenn das billigste Produkt nicht lieferbar ist, ist der nächste Anbieter am Zug. „In acht bis neun Wochen ist das zu machen“, sagt Reinisch zur Frage nach der Dauer des gesamten Ausschreibungsverfahrens.

So viel Zeit blieb für die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Massentests nicht. Am 15. November überraschte Kurz mit der Ankündigung, nicht einmal drei Wochen später werden diesen Freitag in Tirol und Wien die ersten Bürger zum Abstrich gebeten.