Kinder-Kletterhalle in Rum wird „RumKraxlerei“ heißen

Mitte Dezember starten die Arbeiten an Tirols erster Kinderkletterhalle in der Rumer Mittelschule. Zwei Monate später soll bereits der Kletterbetrieb anlaufen – freies Klettern für Kinder und Jugendliche inklusive.

Rum – In der Kletterhalle in der Rumer Mittelschule haben später international bekannte Athleten wie Anna Stöhr, Jakob Schubert und David Lam­a einst erste Erfolg­e gefeiert. Nun wird die über 20 Jahre alte Anlage zur ersten Kinderkletterhalle Tirols umgestaltet (die TT berichtete bereits). Die Planungen sind inzwischen abgeschlossen, die Arbeiten starten Mitte Dezember. Bereits zwei Monate später soll der Kletterbetrieb Fahrt aufnehmen.

Auch der Name der besonderen neuen Kletterhalle steht schon fest: Kinder haben sich für „Kraxlerei“ entschieden, in Verbindung mit dem Namen der Marktgemeinde wurde daraus das Wortspiel „RumKraxlerei“ – in Anlehnung an andere Freizeit- und Veranstaltungseinrichtungen wie das „FoRum“.