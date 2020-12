Ladis fordert Umfahrung gegen Verkehrskollaps

Dass eine große Lösung für die unübersichtliche Stelle durchaus Sinn macht, betont auch Robert Zach von der Abteilung Straße und Verkehr des Landes. Dort will man sich in den kommenden Monaten die von Ladis geforderte Umfahrung im Detail ansehen, wie er betont. Studien gibt es schon – „wir arbeiten in einem nächsten Schritt ein Vorprojekt aus“, so Zach.