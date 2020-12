Mindeststudienleistung: Uni-Novelle bereitet den Grünen keine Freude

ÖVP und Grüne wollen ab dem Wintersemester 2021/22 an den Unis eine Mindeststudienleistung einführen.

Wien – Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die Grünen, jene Partei, die sich unter den Studierenden einer großen Anhängerschaft erfreuen kann, sprechen sich nun für die Mindeststudienleistung aus. Was bedeutet dies? Schafft man diese von der Regierung definierten Mindestanforderungen nicht, erlischt die Zulassung für das inskribierte Studium. Die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, versucht die Novelle des Universitätsgesetzes zu verteidigen, wenn auch nicht mit Feuer und Schwert.

„Die Mindeststudienleistung wurde schon im Regierungsprogramm festgeschrieben. Aber wenn man sich die Ausgangsposition ansieht, dann haben wir in den Verhandlungen viel erreicht. Denn statt der ursprünglich geplanten 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr sollen nun nur 24 ECTS in einem Durchrechnungszeitraum von zwei Jahren erbracht werden“, erklärt Blimlinger im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Doch braucht es diese Mindeststudienleistung überhaupt? „Wir haben mit dieser Mindeststudienleistung keine Freude, sind aber auch nicht unglücklich. Es gibt viele Studierende, die in den ersten vier Semestern kaum ECTS-Punkte aufweisen. Aber seit der Studienplatzfinanzierung kostet dies den Universitäten viel Geld“, ergänzt die frühere Rektorin der Akademie der bildenden Künste.