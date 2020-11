EM-Chance für ÖBV-Herren nur mehr theoretisch

Für Österreichs Basketball-Herren ist der Zug zur Europameisterschaft wohl ein weiteres Mal abgefahren. Ein 67:70 gegen die Ukraine am Montag in der „Bubble“ in Ljubljana bedeutete, dass die ÖBV-Auswahl in der Gruppe F der Qualifikation weiter sieglos bleibt. Die Chance, erstmals seit 1977 wieder eine Endrunde zu erreichen, ist nur mehr theoretischer Natur.

Hinzu kam eine Freiwurfausbeute von nur 57,7 Prozent (15/26). Allein Bogic Vujosevic vergab in den letzten zwei Spielminuten drei Mal von der Linie. Dass ein Dreipunkteversuch des Guards kurz vor Schluss am Ring landete, war Pech. Ein Treffer hätte den Ausgleich bedeutet.

Benedikt Güttl verzeichnete bei seinem fünften Einsatz in einem Spiel der EM-Qualifikation mit 16 Punkten eine persönliche Bestleistung in der Nationalmannschaft. Erol Ersek, der am Sonntag gegen Slowenien debütiert hatte, schrieb erstmals in der ÖBV-Auswahl an. Er verbuchte vier Zähler. Teamkapitän Thomas Schreiner wird es nur ein schwacher Trost sein, dass er als zweiter Spieler nach Rasid Mahalbasic in der ÖBV-Auswahl nun vierstellig gescort hat. Seine vier Punkte vom Montag bedeuten, dass er bei 1.001 Zählern hält.