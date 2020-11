Kurz hat kein Verständnis für Testverweigerer

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat scharfe Kritik an Corona-Testverweigerung zur Verhinderung von Quarantäne für K1-Personen - auch in Unternehmen - geübt. Ein solches Verhalten wäre „schwer fahrlässig“, sagte er Montagabend im (vorher aufgezeichneten) Interview für das „Puls 4/Puls 24“-Bürgerforum. Wer sich nicht testen lässt, weil er nicht in Quarantäne will, akzeptiere, dass er möglicherweise andere mit vielleicht ernsten gesundheitlichen Auswirkungen ansteckt.