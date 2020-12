In den Kleidern meiner Schwester: Das Los der Secondhand-Kinder

In welcher Reihenfolge Geschwis­ter auf die Welt kommen, entscheidet das Schicksal. Welche Kleider sie tragen, meist die Mama. In neun von zehn Fällen läuft es so: Die Erstgeborenen führen die neuesten Kollektionen aus, die Zweit-, Dritt- oder gar Viertgeborenen dürfen die Klamotten der Älteren auftragen. Vorausgesetzt, sie besitzen dieselbe Größe und dasselbe Geschlecht. Wobei auch hier die Grenzen mittlerweile fließend sind.