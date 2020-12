Italienische Regionen fordern im Skistreit Grenzschließung

Als alternative Lösung schlugen die norditalienischen Regionen die Öffnung der Skipisten über die Weihnachtsfeiertage, aber nur für Gäste von Hotels und Ferienwohnungen vor. Nur wer mindestens eine Nacht in einem Hotel in den Bergdörfern verbringt oder dort eine Ferienwohnung besitzt bzw. mietet, soll Zugang zu den Skipisten erhalten, heißt es in einem Schreiben der Beauftragten für Bergtourismus der norditalienischen Regionen an die Regierung von Premier Giuseppe Conte. Zugleich forderten die Regionen Reisefreiheit über die Weihnachtsfeiertage für Touristen, die einen Urlaub in einer Bergregion gebucht haben.

Das Kabinett will demnächst die Anti-Covid-Auflagen für die Weihnachtszeit vorstellen, die am Freitag in Kraft treten sollten. In Italien ist die Zahl der am Coronavirus infizierten Personen und der Todesopfer am Montag wieder gestiegen. 672 Corona-Tote wurden gemeldet, am Vortag waren es 541 gewesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar 55.576 Personen an Corona.