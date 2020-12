Zahl der Neuinfektionen in Israel auf Sechs-Wochen-Hoch

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober geklettert. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 1.227 neue Fälle registriert. Mehr Infektionen an einem Tag waren zuletzt am 19. Oktober mit 1.517 vermeldet worden. Deutschland meldete am Dienstag13.604 neue Corona-Infektionen, was annähernd dem Niveau der Vorwoche entspricht.