Standort für Gerätehaus in Reith im Alpbachtal gefunden

Das Feuerwehrhaus soll vom Ortszentrum von Reith an die Umfahrungsstraße verlegt werden.

Reith i. A. – Man werde die Entscheidung akzeptieren, wenn auch mit einiger Enttäuschung. So lautet der Kommentar von Feuerwehrkommandant Matthias Gschösser. Und man hoffe, dass nun mit Volldampf an der Umsetzung eines neues Gerätehauses an der Umfahrungsstraße gearbeitet werde.