Raich appelliert im TT-Interview: „Geht mit den Kindern an die Luft“

Benjamin Raich: Ich war bisher skeptisch diesbezüglich. Zu viel ist in der Vergangenheit falsch gelaufen. Es war gefährlich, es war nicht fair – für mich Gründe, sich von diesem Projekt wieder zu verabschieden. Aber Lech/Zürs war toll, spannend und trotz fehlender Zuseher gut anzuschauen. Der Hang war prädestiniert für dieses Format, nicht zu flach, nicht zu steil, beide Kurse nahezu ident und die Piste hat gewaltig gehalten. Es wurden ja bis zum Ende Top-, wenn nicht Bestzeiten erzielt. In der Vergangenheit war es in der Regel so, dass einer der beiden Kurse klar schneller war. Die FIS (Ski-Weltverband, Anm.) hat richtigerweise im Frühjahr reagiert und das Regulativ dahingehend verändert, dass es nunmehr Hin- und Rücklauf gibt. Ein Quantensprung in Bezug auf die Fairness.