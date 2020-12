Nicht nur Lunge betroffen: Covid-19 befällt den gesamten Organismus

Innsbruck – Das Coronavirus erstaunt die Mediziner nach wie vor. War Covid-19 zunächst als Lungenkrankheit eingeordnet worden, wird immer klarer, dass SARS-CoV-2 sehr viel mehr im Körper anrichten kann, als die Lunge anzugreifen. „Wir haben es von Viren bisher nicht gekannt, dass sie so schwere systemische Entzündungen auslösen, dass alle Organe – vom Herz über die Gefäße bis zum Hirn – betroffen sein können“, sagt der Internist und Direktor der Klinik für Innere Medizin I, Herbert Tilg, von der Medizin-Uni Innsbruck. „Wir haben herausgefunden“, sagt er, „dass die Hälfte der Covid-Patienten krankhaft erhöhte Leberwerte aufweisen. Und je höher die Leberwerte, desto massiver sei die Entzündung im Körper. Durchfall oder Erbrechen haben Tilg und Kollegen schon früher als mögliche frühe Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung identifiziert.

All das seien überschießende Immunreaktionen des Körpers, also Entzündungen. Diese wiederum brächten die komplexe Welt der Darmkeime durcheinander, was dazu beitrage, dass sich die Entzündung im Körper weiter ausbreiten und der Krankheitsverlauf immer schwerer werden könne bis hin zum Tod, erklärt der Gastroenterologe Tilg.