Kulturstadträtin freut sich über Plus im Wiener Kulturbudget

Im Wiener Stadtbudget für das kommende Jahr werden 282,7 Mio. Euro für Ausgaben im Kulturbereich reserviert sein. Das entspricht einer Erhöhung um 3,3 Mio. Euro, wie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Dienstag informierte. „Es ist gelungen, das Kulturbudget auf einem hohen Niveau nicht nur zu halten, sondern sogar eine Steigerung zu erzielen. In Zeiten wie diesen ein großer Erfolg“, freute sie sich in einer Aussendung.

In die Bezirke fließen Subventionen unter anderem in sogenannte „Ankerzentren“, 1 Mio. Euro sind dafür veranschlagt. Die betreffende Standorte bieten ganzjährig eigenes Programm bzw. Kooperationen. Genannt wurde hier etwa die Brotfabrik in Favoriten, der Ottakringer Sandleitenhof oder das F23 in Liesing.