Tiroler Richterin leitet Landesgericht Feldkirch

Angelika Prechtl-Marte war am Innsbrucker Landesgericht Sinnbild für eine mit Umsicht agierende Richterin. So galt es als Verlust für die Tiroler Justiz, als die Strafrichterin nach elfjähriger Tätigkeit im Dezember 2008 ans Feldkircher Landesgericht gewechselt war. Ihren Weg hat Prechtl-Marte im Ländle fortgesetzt, wirkte dort als Staatsanwältin im benachbarten Liechtenstein und darauf als Vizepräsidentin des Landesgerichts Feldkirch. Für dieses wurde sie nun zur Präsidentin ernannt – die erste in der 170-jährigen Geschichte des Gerichts. Das Ernennungsdekret wurde von Oberlandesgerichtspräsident Klaus Schröder (Bild links) überreicht.