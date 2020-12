Zerstörung von Brasiliens Regenwald auf Rekordkurs

Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes geht voran: Wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung von Satellitenbildern der brasilianischen Weltraumbehörde Inpe hervorgeht, wurde innerhalb eines Jahres so viel Regenwald vernichtet wie zuletzt vor zwölf Jahren. Umwelt-NGOs wie WWF und Greenpeace übten daher scharfe Kritik an Brasiliens rechtsextremen Staatschef Jair Bolsonaro und hoben die Bedeutung des Amazonas-Regenwaldes für das Weltklima hervor.