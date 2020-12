Banküberfall bei Klagenfurt: Täter weiter flüchtig

Ein unbekannter Täter hat Dienstagfrüh eine Bank in der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) überfallen. Laut Polizei hatte der Mann kurz nach 8.00 Uhr die Bank betreten und eine Angestellte mit einer Waffe - vermutlich einer Pistole - bedroht. Sie übergab ihm Bargeld, woraufhin der Täter flüchtete. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die auch am frühen Nachmittag noch aufrecht war.